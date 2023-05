Ligue des Champions de basket - Hapoel Jérusalem et Bonn s'affronteront pour le titre

Vendredi, en demi-finale, l'Hapoel a battu sur le fil Tenerife, le tenant du titre, 68-69. Aux commandes à la pause (30-34), les Israéliens creusaient l'écart dans le troisième quart-temps (42-52) avant de subir le retour des Espagnols, qui menaient de 4 points (65-61) à une minute de la fin. Un nouveau retournement de situation survenait, avec le panier décisif de Khadeen Carrington à 21 secondes de la fin. Carrington, ancien joueur de Limburg United, a été le meilleur marqueur de son équipe avec 19 points. Marcelinho Huertas a mis 20 points pour Tenerife. Dans l'autre demi-finale, Bonn s'est joué 67-69 de Malaga, l'hôte de ce 'Final Four'. Les Allemands comptaient 10 points d'avance à la pause et 7 à l'entame du dernier quart-temps. Malaga revenait à deux longueurs à 18 secondes de la fin, mais Bonn tenait bon et se hissait en finale. TJ Shorts a montré la voie à Bonn avec 21 points. Dario Brizuela, Melvin Ejim et Kendrick Perry ont mis 12 points pour Malaga. L'Hapoel Jérusalem a gagné la Coupe ULEB en 2004. Bonn disputera la première finale européenne de son histoire. La finale se jouera dimanche à 20h00. Le match pour la troisième place commencera quelques heures plus tôt (17h00). L'an passé, Tenerife avait battu Manresa en finale, décrochant un deuxième succès final. (Belga)