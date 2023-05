Météo - La fin des vacances signe le retour du soleil

Vendredi après-midi, le temps sera encore pluvieux sur l'ouest, tandis que le ciel sera plus changeant à partir de l'est avec des averses localisées mais intenses, pouvant être orageuses. Les maxima oscilleront entre 14 et 20°C. Le temps deviendra ensuite plus sec dans le courant de la nuit. Samedi, le temps sera d'abord sec et ensoleillé, avec quelques champs nuageux. Dans le courant de la journée, les nuages cumuliformes deviendront plus nombreux sur le sud-est du pays, et y éclateront en averses parfois orageuses, localement intenses, et pouvant être accompagnées de fortes rafales. Ces averses auront tendance à s'étendre vers le centre du pays en fin d'après-midi ou en soirée. Sur l'ouest du territoire, le temps restera sec et ensoleillé. Le centre bénéficiera également de conditions ensoleillées durant une grande partie de la journée. Les maxima seront compris entre 15°C à la Côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes à localement 21°C dans le centre. Dimanche, le début de journée sera également assez ensoleillé malgré des voiles d'altitude et un peu de grisaille matinale locale. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur du pays. Quelques averses (orageuses) pourront à nouveau éclater, surtout dans le sud-est du pays. Les maxima seront compris entre 15°C à la mer et 21°C en Campine. En début de semaine, l'IRM prévoit un temps variable et frais avec des pluies ou des averses, et des maxima généralement compris entre 10 et 15°C. (Belga)