Nuisances des avions - On sent une sensibilité environnementale du gouvernement flamand pour Bierset - Gilkinet

Interrogé sur la Première, M. Gilkinet s'est déclaré "totalement aligné" avec le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Marion (Ecolo). Celui-ci a demandé, au nom de l'exécutif bruxellois, que le gouvernement flamand soutienne, pour l'aéroport national, les options qu'il a défendues dans le dossier du permis d'environnement de l'aéroport de Bierset, notamment pour réduire les nuisances nocturnes pour les riverains. "J'ai écrit à Jan Jambon pour lui demander d'avoir une concertation avec les Régions wallonne et bruxelloise ainsi que le Fédéral. Il m'a répondu hier qu'il était tout à fait d'accord de le faire, ce qui est plutôt un point positif. Mon objectif est d'amener Bruxelles National au niveau des aéroports les plus efficaces d'un point de vue environnemental en Europe", a-t-il commenté. Le ministre a souligné que juillet serait le "mois de vérité" dans ce dossier à l'échelon fédéral. Les États-généraux de l'aéroport se terminent en juin. Ils constitueront une base pour prendre des mesures complémentaires à celles déjà prises, à savoir, une redevance variable pour les compagnies aériennes pour les encourager à choisir les avions les moins polluants au niveau sonore, et une amélioration des techniques de décollage et d'atterrissage. Les étapes suivantes porteront sur les nouvelles règles en matière de bruit maximum autorisé et sur une clarification du cadre légal, "un dossier embourbé depuis trente ans que j'ai trouvé enfermé à double tour dans un coffre fort il y a moins de trois ans". (Belga)