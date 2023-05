Quelque 2.200 emplois à pourvoir dans la chimie et la pharma en Wallonie et à Bruxelles

Au sud du pays et dans la capitale, les perspectives d'emploi sont "prometteuses" d'ici 2030, se réjouit essenscia. Le nombre d'emplois directs dans ces régions a augmenté pendant six années consécutives, avec la création de plus de 3.800 emplois nets sur la période étudiée. En 2022, près de 33.000 personnes travaillaient dans ce secteur, représentant ainsi un quart de l'emploi industriel en Wallonie, observe la fédération. Les opportunités d'emploi augmentent dans l'ensemble des métiers, mais la demande est particulièrement élevée dans le domaine de la production, avec 65% des postes à pourvoir. L'enquête pointe également le manque "criant" de data scientists et data analysts sur le marché de travail. Les bacheliers constituent en outre la qualification la plus recherchée (37%), suivis des masters (30%) et du CESS (20%), détaille essenscia. Un job sur cinq ne requiert aucune expérience préalable. Cette "bonne nouvelle pour les candidats" constitue cependant une épine dans le pied de "certaines entreprises, chez qui certains types de postes (tels que les techniciens de laboratoire et de production) restent ouverts plus de 4 mois", signale le secteur. Ce dernier invite dès lors les gouvernements wallon et bruxellois à se rassembler autour de la table pour "augmenter le sourcing des filières des postes à pourvoir et pour adapter les cursus afin d'optimiser les compétences requises des futurs talents". (Belga)