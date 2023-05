Renforts de police à Valence après un deuxième mort par balles en quelques jours

"Dans un contexte de règlements de comptes entre bandes", la préfète de la Drôme "confirme son implication totale dans la lutte contre la délinquance et le trafic de stupéfiants dans ces quartiers", indique la préfecture dans un communiqué. Selon une source policière, vers 02H00 du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme au volant d'un scooter a été visé par des tirs. Il est mort sur son véhicule, qui a pris feu. Mardi, un homme de 29 ans avait été tué par balles dans le quartier de Fontbarlettes à Valence et une autre personne blessée. "Compte tenu de l'ampleur et la gravité des faits", les enquêtes, confiées aux polices judiciaires de Valence et Lyon, sont désormais sous l'autorité de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon, a précisé la préfecture. Sur le terrain, "une centaine de CRS, dont la CRS-8 (une unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines capable d'être envoyée rapidement en tout point de l'hexagone, NDLR), ainsi que des renforts zonaux, viendront appuyer les effectifs de la DDSP26", a indiqué la direction départementale de la sécurité publique. Des gendarmes de la Drôme seront également mobilisés. (Belga)