Trafic de civelles: neuf personnes interpellées en Belgique

Les investigations, lancées en 2021, ont permis de constater l'implication de mareyeurs, responsables commerciaux et pêcheurs dans l'expédition de 4 tonnes d'alevins pour un montant total d'1,18 million d'euros en près de quatre ans. Les exports, illégaux, étaient organisés par des intermédiaires asiatiques, installés en région parisienne, qui passaient par les aéroports européens. La bande s'est retrouvée dans le viseur des enquêteurs belges lorsque 140 kilogrammes de civelles, d'une valeur totale de 400.000 euros, ont été interceptés à l'aéroport de Zaventem au mois de février. Six personnes d'origine malaisienne avaient alors été interpellées. La police judiciaire fédérale (PJF) de la zone Hal-Vilvorde a ensuite lancé une enquête, ce qui lui a permis d'interpeller trois autres personnes et de saisir 150 kilogrammes de civelles lors de deux perquisitions à Anvers le 18 avril 2023. Les enquêteurs ont annoncé jeudi que le réseau a été démantelé en Belgique, en France, en Espagne et en Pologne. Chez nos voisins français, quatre commanditaires ont été interpellés et les enquêteurs ont découvert un vivier clandestin de civelles de contrebande avec du matériel pour stocker et ré-oxygéner les anguilles, en voie d'extinction. En Pologne, des investigations ont été menées auprès d'une entreprise, soupçonnée d'être une société écran pour des exportations en contrebande vers l'Asie. Une vingtaine de personnes ont également été interpellées en Espagne. (Belga)