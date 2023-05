Une app pour réfugiés remporte le premier prix Charlemagne Jeunesse 2023

Cette application vise à fournir un enseignement linguistique pour éliminer les malentendus interculturels. Elle propose aux réfugiés des informations sur leur pays d'accueil afin de faciliter leur intégration, à l'aide de phrases utiles, d'histoires et de jeux d'apprentissage des langues, ainsi que des moyens de se connecter à d'autres utilisateurs. AILEM a été co-fondée il y a deux ans à l'UWC Atlantic College (Pays de Galle) par Abobakar Sediq Miakhel, jeune programmeur afghan réfugié vivant actuellement en Belgique, et Xinyao Liu, jeune entrepreneure originaire de Hong Kong. Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne, doté de 7.500 euros, est le petit frère du prestigieux prix Charlemagne pour l'unité de l'Europe. Il récompense depuis 2008 des projets menés par des jeunes qui favorisent la coopération et l'entente en Europe et au niveau international. Il est décerné conjointement par le Parlement européen et la Fondation du prix Charlemagne. Le deuxième prix a été attribué conjointement au musée mobile du climat (Lituanie) et au "correspondant européen" (Pays-Bas) pour jeunes journalistes développant une information axée sur l'Europe. Le prix Charlemagne, lui, sera décerné ce week-end à Aix-la-Chapelle au peuple ukrainien et au président Volodymyr Zelensky. (Belga)