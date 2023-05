Vaste opération antidrogue - Europol annonce l'arrestation de 23 suspects en Serbie, en Belgique et aux Pays-Bas

Jeudi, le ministère serbe de l'Intérieur avait indiqué, selon la chaîne publique RTS, que 13 suspects avaient été arrêtés en Serbie. Trois chefs présumés du cartel figurent parmi eux. Lors de l'opération menée après plusieurs mois d'enquête, les forces de l'ordre ont perquisitionné 35 bâtiments et saisi 15 voitures de luxe, des bijoux et des montres d'une valeur de plus de deux millions d'euros, trois millions d'euros en espèces, ainsi que des armes, des explosifs et des munitions. Le cartel, décrit par le ministère de l'Intérieur serbe comme "la principale organisation criminelle de trafic de drogues dans les Balkans", serait responsable de l'acheminement de plus de sept tonnes de cocaïne depuis l'Amérique du Sud et, dans une moindre mesure, depuis l'Afrique de l'Ouest en 2020. En Belgique, 1,2 tonne de stupéfiants avait été saisie cette année-là à Hasselt, indique Europol. Selon cette agence, le gang était également connu pour sa violence et sa participation dans des vols de produits de luxe. Son démantèlement a été rendu possible grâce au décryptage du réseau de communication, Sky ECC, en 2021. Il y a deux ans, Europol avait déjà procédé à l'arrestation de sept autres membres du clan, en Belgique notamment. Ce dernier coup de filet a impliqué les services de police belge, serbe et néerlandaise tandis qu'Eurojust a facilité la coopération judiciaire entre les pays concernés, spécifie l'agence Europol. (Belga)