Washington va "renforcer" sa présence militaire dans les eaux du Golfe

Cette décision, dont les détails seront rendus publics dans les prochains jours par le Pentagone, se veut une réponse à la saisie par l'Iran de navires commerciaux dans la zone, dont, fin avril, un pétrolier battant pavillon des Iles Marshall et à destination des États-Unis. "Les États-Unis condamnent fermement toutes les actions qui menacent et perturbent le trafic maritime commercial au Moyen-Orient", a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, lors d'un entretien avec des journalistes. "Depuis deux ans l'Iran a harcelé, attaqué et perturbé" la navigation commerciale dans ces eaux, a-t-il dit, assurant que Washington ne "permettrait pas à des puissances étrangères ou régionales de mettre en péril la liberté de navigation" dans la zone. (Belga)