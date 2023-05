WTA Rome - Elise Mertens éliminée au deuxième tour par Anna Kalinskaya

Mertens commençait mal la rencontre, concédant deux breaks sur ses trois premiers services (4-1). La N.1 belge refaisait une partie de son retard en prenant le service de son adversaire (4-2) et repoussait une première balle de set à 5-3. Mais elle perdait la première manche 6-4. Mertens concédait à nouveau son service dès le premier jeu de la deuxième manche. Elle débreakait (2-2) puis revenait à un set partout sur le service de Kalinskaya (4-6). Le troisième set voyait Mertens faire le break (0-2) puis Kalinskaya gagner trois jeux de suite (3-2). Comme les deux joueuses perdaient une nouvelle fois leur service (4-3), la Russe pouvait prendre le large (5-3) et conclure la partie sur le service de Mertens. Au 3e tour (16es de finale), Kalinskaya rencontrera soit l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 65) soit la Kazakhe Elena Rybakina, 6e mondiale et tête de série N.7. Mertens, qui n'avait pas participé au tournoi de Rome l'an passé, dispute encore le double, aux côtés de l'Australienne Storm Hunter. Le duo belgo-australien s'est qualifié pour le deuxième tour après une victoire jeudi sur Kirsten Flipkens et la Polonaise Alicja Rosolska. (Belga)