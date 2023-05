BlueChem reçoit 6,3 millions d'euros pour augmenter la capacité de ses laboratoires

"L'investissement est absolument nécessaire", explique la fédération. "Trois ans après le démarrage, les laboratoires spécialisés sont déjà presque pleins et l'intérêt des entreprises nationales et étrangères ne cesse de croître. Grâce à cet investissement, la capacité des laboratoires pour les jeunes entreprises innovantes va plus que doubler." Le financement est assuré par des fonds européens mais aussi par des fonds publics flamands. "BlueChem XL" devrait ouvrir ses portes au printemps 2025. Le site héberge actuellement une douzaine de jeunes entreprises prometteuses qui tentent de rendre certains processus de production et matériaux neutres sur le plan climatique. Certaines tentent par exemple de convertir le CO2 en une matière première précieuse. Aquature, basée au Royaume-Uni, mise quant à elle sur la technologie de purification de l'eau. (Belga)