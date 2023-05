BNXT League - Playoffs belges: Malines égalise contre Ostende, Anvers en fait de même contre Limburg

Mené par Ostende 33-35 à la pause et 49-59 à la fin du troisième quart-temps, Malines a renversé la situation grâce à d'excellentes dix dernières minutes, dominées 24-11. Domien Loubry, avec 25 points, a montré la voie aux Kangoeroes. Les 16 points de Nikola Jovanovic n'ont pas suffi à Ostende. Après la victoire 87-77 d'Ostende mercredi, les deux équipes sont à égalité. Battu à domicile 59-77 mercredi, Anvers a pris sa revanche contre Limburg. Après une première mi-temps équilibrée (30-29), les Giants ont fait la différence dans le troisième quart-temps (41-50). Jean-Marc Mwema et Reggie Upshaw se sont partagés les premiers rôles côté anversois avec 15 points. Alexander Stein a mis 17 points pour Limburg. Les demi-finales des playoffs nationaux se jouent au meilleur des cinq matchs. En playoffs de la BNXT League, les matchs aller du deuxième tour étaient au programme ce vendredi. Charleroi a pris une option sur la qualification en s'imposant 61-84 au Brussels, avec 20 points de Jhivvan Jackson. L'autre duel belgo-belge a vu la victoire 81-75 d'Alost sur Louvain. Joshua Price et Jordan Walker ont terminé avec 27 points chacun pour Alost. Liège s'est joué 94-79 de Zwolle avec Niels Van Den Eynde (34 points) dans le rôle de l'artificier principal. Mons a battu Yoast United 86-75, Jure Zubac y allant de 24 points et 13 rebonds. Les playoffs de la BNXT League impliquent à ce stade les équipes de l'Elite Silver qui ont passé le premier tour et les équipes éliminées en quarts de finale des playoffs nationaux. Ils se jouent en aller-retour. (Belga)