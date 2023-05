Challenger Pro League - Le RDWM bat le RSCA Futures et assure sa montée en D1A

Les Molenbeekois se sont offerts une vraie première belle occasion au quart d'heure de jeu la frappe d'El Ouahdi passait au-dessus. Quelques minutes plus tard, le RWDM pensait ouvrir le score et lancer son match mais le juge de ligne annulait le but pour une position de hors-jeu (19e). C'est finalement Biron qui trouvait le chemin des filets sur une frappe en lucarne après une action totalement brouillonne à l'entrée du rectangle anderlechtois (24e, 1-0). En seconde période, le RWDM continuait de mettre la pression sur les jeunes anderlechtois sans pour autant trouver la faille mais le maintien du score à 1-0 assurait la montée aux Molenbeekois. Dans l'autre rencontre de la soirée pour le titre, Beveren s'est largement imposé face au Club NXT (4-1). Un résultat qui avait peu d'importance vu la victoire du RWDM en parallèle. Après un début de match très serré entre les deux équipes, ce sont finalement les Brugeois qui ouvraient le score. Pris par trois joueurs dans le rectangle, Talbi a réussi à placer une frappe dans le petit filet gauche totalement imparable pour Reus (37e). Beveren relançait le suspense de la rencontre dès le retour des vestiaires grâce à une tête de Mbokani (49e). En dix minutes, grâce à Barry (55e) et Hoggas (65e), les Lions continuaient à croire à la montée avec leur large avance au score. Ribeiro venait planter un quatrième but pour parachever cette belle victoire (90e+3). Cependant, le résultat du côté du RWDM mettait fin à tout rêve de montée en D1A. (Belga)