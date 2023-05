Challenger Pro League - Réduit à dix, le Lierse s'impose sur le pelouse du Beerschot

(Belga) Le Lierse a ramené les trois points de son déplacement au Beerschot (1-2) pour le compte de la dixième et dernière journée des Promotion Playoffs de la Challenger Pro League samedi. Un match sans grand enjeu et un résultat qui place le Lierse (46 points) à la cinquième place et le Beerschot (49 points) à une provisoire troisième place..