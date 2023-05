Coupe d'Europe triathlon - Jolien Vermeylen au pied du podium à Caorle

L'Anversoise de 28 ans a signé en Vénétie le meilleur résultat de la délégation belge. Seules l'Allemande Selina Klamt, victorieuse de la distance sprint en 57:29, la Britannique Sian Rainsley (57:36) et l'Espagnole Cecilia Santamaria (57:39) ont été plus rapides que la championne de Belgique (57:48), qui s'est battue jusqu'au bout pour tenter d'arracher sa place sur le podium mais a été battue au sprint. Nele Dequae a fini 34e (59:51). Chez les messieurs, le Brainois Adrien Deharre a bouclé la distance en 32e position (52:13), à 1:54 du vainqueur britannique Connor Bentley. Thomas Guilmot est 40e, et Raf De Dobbelaere 53e. En Coupe d'Europe juniors, les garçons ont tous été éliminés avant la finale que 3 jeunes filles ont cependant atteinte. L'épreuve y est revenue à la jeune Hongroise Fanni Szalai, 15 ans, tandis que Hasse Fleerackers a terminé 8e, Eline Debecker 11e et Lotte Minnebo 21e. (Belga)