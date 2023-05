Coupe du monde sprint kayak - Peters et Sikkens en finale A du K2 sur 500m, le duo féminin Peters/Broeckx en finale B

Le duo belge a terminé à la 2e place de sa demi-finale, où les deux premières équipes se hissaient en finale. Peters et Sikkens ont bouclé la distance en 1:29.71, à 1:13 des Portugais Joao Ribeiro et Messias Baptista (1:28.58), signant le 7e temps des 4 demi-finales. La finale A de Peters et Sikkens est programmée dimanche, dès 11h41. Plus tôt dans l'après-midi, Peters et Sikkens s'étaient qualifiés pour les demies en se classant 4e de la 3e des 7 séries éliminatoires. Dans cette 7e et dernière, Kilian Meersmans et Rafael Bastiaens n'ont pu faire mieux qu'une 7e place et ont été éliminés. Chez les dames, Hermien Peters et Lize Broekx disputeront la finale B de leur discipline, dont elles sont vice-championnes d'Europe en titre. Les deux Limbourgeoises ont terminé 5e de la 2e des 3 demi-finales, où les 3 premières équipes se qualifiaient pour la finale A. Elles disputeront la finale B (places 9 à 16) dimanche (10h45). (Belga)