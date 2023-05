Inde: le parti du Premier ministre perd le contrôle d'un Etat clé du sud

Avant ce scrutin, l'Etat de Karnataka était le seul du sud du pays où le Bharatiya Janata (BJP, nationaliste hindou) de M. Modi détenait le pouvoir. Le Karnataka a une population de plus de 60 millions d'habitants - à peu près la même que la Grande-Bretagne - et sa capitale Bengaluru est le centre technologique de l'Inde. Le Congrès remporte 82 sièges et est en tête pour 54 autres, selon le site de la Commission électorale. Cette formation bénéficierait d'une confortable majorité au sein de l'Assemblée qui compte 224 sièges au total. Le chef du BJP dans cet Etat, B.S. Yediyurappa a admis la défaite. "Nous allons analyser le revers du parti. J'accepte respectueusement ce verdict", a-t-il dit. Le parti avait organisé une grande campagne électorale avec Narendra Modi lui-même en visite pour promouvoir sa politique hindoue musclée. M. Modi devrait se représenter aux élections générales de 2024. De son côté, le Congrès a fait campagne sur la laïcité et l'aide aux plus démunis tout en accusant de corruption le BJP. Les analystes estiment toutefois que le résultat du Karnataka pourrait avoir un impact limité sur le scrutin de l'année prochaine, au cours duquel le BJP devrait largement remporter une troisième victoire consécutive. Le Congrès, le parti de la dynastie Nehru-Gandhi, a dominé la politique indienne pendant des décennies mais est en déclin depuis des années, et la victoire au Karnataka portera son nombre total d'Etats à seulement quatre. (Belga)