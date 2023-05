Intoxication au CO à Anderlecht à cause de travaux dans un parking souterrain

Le bâtiment en question, qui compte 20 étages, se trouve avenue Frans Van Kalken. Les pompiers y ont été appelés vers 20 heures pour une dame qui avait un problème médical. "Lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, le détecteur de CO s'est immédiatement déclenché", a expliqué samedi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "Ils ont transporté la victime à l'hôpital et ont appelé les pompiers en renfort. Nos équipes ont détecté des niveaux élevés de CO dans la cage d'escalier de l'immeuble et dans le parking souterrain. Il s'est avéré qu'ils provenaient des travaux de dépoussiérage en cours au deuxième étage souterrain du parking. Les ouvriers y utilisaient un groupe électrogène dont les gaz de combustion pénétraient dans la cage d'escalier." Les travaux ont été immédiatement interrompus et l'ensemble du bâtiment a été ventilé durant plusieurs heures. Personne n'a toutefois dû être évacué. (Belga)