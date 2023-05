Invasion de l'Ukraine - Moscou accuse Kiev d'avoir visé "des cibles civiles" avec des missiles britanniques

"Le 12 mai, vers 18H30 (heure locale, NDLR), des avions de combat de l'armée de l'air ukrainienne ont lancé une attaque au missile contre l'entreprise de produits polymères Polypak et l'usine de transformation de viande Milam dans la ville de Lougansk", a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. "Des missiles air-air Storm Shadow fournis au régime de Kiev par le Royaume-Uni ont été utilisés pour cette frappe, malgré les déclarations de Londres selon lesquelles ces armes ne seraient pas utilisées contre des cibles civiles", a fustigé le ministère. A la suite de la frappe, "un incendie s'est déclaré sur le site des entreprises alimentaires et chimiques de Lougansk", a encore indiqué le ministère russe, faisant état "de destruction d'immeubles résidentiels à proximité" et de "blessés, dont six enfants". C'est la première fois que la Russie fait état de frappes ukrainiennes avec ces missiles de longue portée, promis jeudi par Londres à Kiev, au moment où l'Ukraine dit achever ses préparatifs pour lancer une offensive visant à reconquérir les territoires occupés par Moscou dans l'Est et le Sud. Le Royaume-Uni est ainsi devenu cette semaine le premier pays à fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine, une décision vue comme une "aggravation sérieuse" du conflit par la Russie. (Belga)