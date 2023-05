ION Hockey League - Demi-finales aller: Gand a un pied en finale, Watducks et Léopold la jouent serré

A la Drève d'Argenteuil, les Canards waterlootois ont ouvert le score sur pc via Victor Charlet (10e), avant de voir les Ucclois égaliser sur un pc de Max Muschs (16e) et les dépasser grâce à Tom Degroote peu avant la mi-temps (1-2, 28e). A la reprise Charlet relançait le suspense sur stroke (2-2, 38e). Une minute plus tard (39e), Tom Boon y allait de son 54e but de la saison (un record), mais Jeremy Wilbers (57e) et à nouveau Charlet sur pc à la dernière minute (4-3, 70e) permettaient aux hommes de Jean Willems de prendre in extremis les 3 points. En cas de défaite dimanche du Watducks au Léopold, les deux équipes se joueront la qualification à la différence de buts sur les 2 rencontres. Si l'égalité persiste, on ira aux shoot-outs. Le calcul fut moins serré au terme de la demie du côté de Gand. Les Anversois étaient menés 2-0 à la mi-temps sur des réalisations de Guillaume Hellin (4e) et Emile Esquelin (17e), avant de sombrer en seconde période. François Goyet (57e), Antoine Kina (59e) et à nouveau Hellin (66e) portaient le score à 5-0, obligeant les joueurs de Brasschaat à une hypothétique remontada dimanche pour encore espérer jouer le titre devant leur public la semaine prochaine. (Belga)