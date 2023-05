ITF Trnava - Yanina Wickmayer rejoint Greet Minnen en finale

Plus tôt dans la journée, Minnen s'était imposée aux dépens de la Tchèque Lucia Havlickova (WTA 270) 6-4 et 6-4. Il s'agira donc finale entièrement belge entre les deux partenaires de double. Ensemble, elles ont remporté trois titres cette année dans des W60 à Altenkirchen, Trnava et Croissy-Beaubourg. "Wicky" jouera sa 3e finale individuelle en 2023 après les W40 de Tallinn (remportée), et de Macon (perdue). Elle a remporté six titres sur le circuit WTA à Linz et Oeiras (2009), Auckland (2010), Carlsbad, Tokyo (2015) et Washington (2016). Elle a aussi disputé six autres finales. Son palmarès en ITF est riche de douze titres. Yanina Wickmayer, 7e belge au classement mondial, occupait le 323e rang au début de l'année 2023. Son meilleur classement fut une 12e place en avril 2010. (Belga)