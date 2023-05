Jupiler Pro League - Avec un triplé d'Orban, La Gantoise corrige le Cercle à domicile

Les Brugeois se sont rapidement mis en difficulté puisque Ravych prenait deux cartons jaunes et une exclusion en seulement cinq minutes de temps entre la 17e et la 22e minute. En infériorité numérique, ils ont néanmoins tenu prenant près de vingt minutes avant de voir Cuypers ouvrir le score pour Gand. En seconde période, le Cercle a totalement sombré et les Buffalos ont déroulé avec un nouveau show signé Gift Orban, auteur d'un triplé en seulement 16 minutes (51e, 64e, 67e). (Belga)