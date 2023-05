Kip Keino Classic - Timothy Herman pulvérise le record de Belgique du javelot et se qualifie pour les Mondiaux

Il s'agit de la 3e meilleure performance mondiale de l'année. A peine neuf athlètes avaient lancé le javelot plus loin la saison dernière. Il a effacé de 3m70 le précédent record national établi par Johan Kloeck le 23 mais 1999 à Ljubljana en Slovénie qui était de 83m65. L'athlète du club ACME Zomergem, âgé de 32 ans, a battu dans la capitale kényane le champion du monde le Grenadien Anderson Peters (85m72) et l'Égyptien Ihab Abdelrahaman (81m04). Herman avait terminé 10e des derniers championnats d'Europe de Munich l'an dernier avec une performance en finale mesurée à 74m84 à l'occasion de son premier grand championnat international. La meilleure performance de la saison de Timothy Herman était de 77m48, réussie le 12 mars dernier à Leiria au Portugal. Son record personnel remontait au 30 mai 2019 avec 80m48 réalisés à Heusden-Zolder. La qualification directe pour les Mondiaux cet été à Budapest (19-27 août) était fixée à 85m20. Trente-six athlètes disputeront l'épreuve du lancer du javelot dans la capitale hongroise. Pour être certain d'être présent à Paris aux JO 2024 (26 juillet-11 août), la limite imposée était de 85m50 mais la performance doit être réalisée entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. (Belga)