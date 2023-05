Le survivant de la Shoah Joseph Weismann à Malines pour continuer à raconter son histoire

L'homme raconte l'horreur du génocide depuis des décennies. "C'est chaque fois douloureux mais je me dois de le faire", a-t-il souligné à Malines. Le 16 juillet 1942, le jeune garçon, ses deux soeurs et leurs parents sont arrêtés par les autorités de Vichy et conduits au Vélodrome d'Hiver, où s'entasseront plus de 13.000 personnes. La famille sera ensuite déportée dans des wagons à bestiaux jusqu'au camp de transit de Beaune-la-Rolande, à une centaine de kilomètres au sud de Paris. Séparé de ses soeurs et de ses parents, tous envoyés à Auschwitz, Joseph Weismann parviendra à s'évader du camp de transit avec un autre enfant. Il deviendra l'unique survivant de sa famille et l'un des rares enfants à avoir réchappé de la rafle du Vél' d'Hiv'. Son histoire a également fait l'objet d'un film, "La Rafle", paru en 2010, avec notamment Mélanie Laurent, Jean Reno et Gad Elmaleh au casting. "Mon histoire s'accompagne d'une responsabilité: celle de témoigner", a souligné Joseph Weismann. "Je vous remercie d'avoir traduit mon récit en néerlandais", a-t-il adressé à la maison d'édition. L'illustrateur Laurent Bidot et le scénariste Arnaud Delalande étaient également présents samedi à la Kazerne Dossin pour la présentation de la bande dessinée. Le livre sera également traduit et distribué aux États-Unis, a précisé le nonagénaire. (Belga)