Les Belges à l'étranger - L'AC Milan chute à la Spezia en championnat à trois jours de la Ligue des champions

Avec un effectif légèrement remanié ce week-end afin de garder de la fraîcheur pour la demi-finale retour de la Ligue des champions la semaine prochaine, les Rossoneri n'ont pas vraiment dominé la rencontre. Les deux buts de la rencontre sont signés Przemyslaw Wisniewski (75e) et Salvatore Esposito, sur un superbe coup franc (85e). Divock Origi et Alexis Saelemaekers étaient titulaires pour ce match. Le second a été remplacé peu après l'heure de jeu par Charles De Ketelaere. (Belga)