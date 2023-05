Les Belges à l'étranger - Lens et Openda s'imposent à Reims en infériorité numérique et reviennent à 3 points du PSG

La rencontre commençait mal pour les Lensois qui se sont retrouvés à dix après l'exclusion de Kevin Danso (19e) et le penalty de Reims converti par Folarin Balogun (23e). Mais juste avant pause, Przemyslaw Frankowski (40e) a remis les deux équipes à égalité grâce à un autre coup de pied de réparation. En deuxième période, le RCL a pris l'avantage via une frappe de Seko Fofana (56e). Au classement de la première division française, Lens, 75 points, se rapproche de la tête du classement occupée par le PSG et ses 78 points. Reims pointe en milieu de tableau avec 50 unités. (Belga)