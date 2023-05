Les Belges à l'étranger - Southampton et Lavia relégués, Mangala passeur décisif avec Nottingham face à Chelsea

Roméo Lavia était titulaire et a écopé d'un carton jaune dans ce match. Nottingham est allé arracher un partage sur la pelouse de Chelsea (2-2). Un point qui permet à Forest de prendre trois longueurs d'avance sur la zone rouge à deux journées de la fin. Si Sterling (51e et 58e) s'est offert un doublé pour Chelsea, Awoniyi (13e et 62e) en a fait de même pour permettre à son équipe de prendre ce point à l'extérieur. Orel Mangala a disputé l'intégralité de la rencontre et a délivré un assist pour le deuxième but de son équipe. Sans Leander Dendoncker, resté sur le banc, Aston Villa s'est imposé face à Tottenham (2-1). Une rencontre dominée par les Villans qui profitent de ces trois points pour revenir à égalité au classement avec leurs adversaires du jour et en prenant provisoirement la septième place. De son côté, Crystal Palace, sans Lokonga, a décroché la victoire à domicile face à Bournemouth (2-0) et confirme sa douzième place au classement. Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc durant toute la rencontre. (Belga)