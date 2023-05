Les Belges à l'étranger - Strasbourg et Sels décrochent une victoire importante face à Nice

Matz Sels était dans le but du RCSA ce samedi et a signé sa sixième clean sheet de la saison. En Espagne, Almeria s'est incliné face à Osasuna (3-1) à l'occasion de la 34e journée de Liga. Une mauvaise opération pour Almeria qui n'est plus qu'à deux points de la zone de relégation. Largie Ramazani est monté au jeu à la 79e minute à la place de Lucas Robertone. (Belga)