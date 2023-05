LPGA - Manon De Roey manque le cut à la Founders Cup

De Roey, qui participe cette saison au circuit LPGA américain et au Ladies European Tour, a manqué son départ. Elle a dû signer deux bogeys et un double bogey au terme de ses quatre premiers trous. Sur le reste de son parcours, De Roey a réussi deux autres birdies, mais a également commis une faute. Avec un score total de 149 coups, elle totalise quatre coups de trop pour passer le cut. L'Australienne Sarah Kemp et la Sud-Coréenne Ko Jin-young, double lauréate du tournoi, partagent la tête avec un score de 136 coups, huit sous le par. Le duo compte un coup d'avance sur un trio composé de l'Australienne Minjee Lee, tenante du titre, de l'Indienne Aditi Ashok et de la Sud-Coréenne Ryu Hae-ran. (Belga)