Météo - Un ciel tantôt ensoleillé, tantôt hachuré de pluie

Le ciel restera ensuite serein sur l'ouest et le nord­-ouest du pays, mais dans les autres régions, la nébulosité deviendra variable avec, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, quelques averses éventuellement orageuses. Des précipitations abondantes pourront alors se produire en peu de temps avec un risque de coups de vent. Ces averses auront tendance à s'étendre au centre du pays en cours d'après­-midi et en soirée. Les maxima varieront entre 15°C en bord de mer et en haute Ardenne, et 21 ou 22°C dans le centre du pays et en Campine, sous un vent de secteur nord. Lundi soir, quelques averses éventuellement orageuses se produiront encore sur la partie centrale et est du pays. Dimanche, la grisaille matinale fera à nouveau place à un ciel généralement ensoleillé, excepté sur l'ouest et le nord­-ouest du pays, où les nuages se reformeront. Quelques averses éventuellement orageuses pourront par ailleurs se développer sur la partie sud­-est du pays. Les maxima seront compris entre 15°C en bord de mer et 21°C en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur nord. (Belga)