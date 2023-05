Mondiaux de judo - Teddy Riner décroche un 11e titre mondial

Double champion olympique (2012, 2016) et double médaillé de bronze (2008, 2021) en individuel, celui qui a gagné l'or par équipes mixtes au JO de Tokyo a ajouté un 11e titre mondial individuel (9 en plus de 100 kg, 2 en toutes catégories) à son palmarès impressionnant. Le premier remonte à 2007 et le précédent datait de 2017. Il possède aussi cinq titres de champion d'Europe enlevés entre 2007 et 2016. Le prochain objectif du Guadeloupéen est de remonter sur la plus haute marche du podium individuel olympique à Paris l'an prochain. (Belga)