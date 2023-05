Moto2 - Barry Baltus 10e en qualifications au Mans

Le motard de l'équipe Fieten Olie Racing GP s'est à nouveau qualifié en Q2, comme c'est le cas depuis le début de la saison. Baltus était crédité du dixième chrono avec un temps en 1:36.437. Il devra ainsi s'élancer depuis la quatrième ligne pour la course qui aura lieu ce dimanche. Il aura comme objectif d'améliorer sa douzième place décrochée lors du Grand Prix inaugural au Portugal qui est jusqu'à présent son meilleur résultat en 2023. L'équipe belge Elf Marc VDS Racing Team a réalisé une nouvelle pole position grâce aux efforts du Britannique Sam Lowes. Il avait déjà signé la pole position lors de la manche précédente disputée en Espagne, à Jérez. Lowes, qui a réalisé son chrono de référence en 1:35.791, s'élancera aux côtés de l'Espagnol Alonso Lopez et du deuxième pilote du Elf Marc VDS Racing Team, l'Italien Tony Arbolino, co-leader du championnat avec l'Espagnol Pedro Acosta qui partira, lui, depuis la cinquième position sur la grille de départ. Le départ de la course de Moto2 sur le Circuit Bugatti sera donné ce dimanche sur le coup de 12:15. Les concurrents devront couvrir la distance de 22 tours. (Belga)