Tour du Pays Basque féminin - Demi Vollering fait la passe de deux et conforte son maillot jaune avant la dernière étape

La coureuse de 26 ans compte 56 secondes d'avance sur Reusser, et 1:05 sur Niewiadoma. La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) recule à la cinquième place à 1:11. Après une première étape dominée par Demi Vollering, c'est une deuxième journée moins accidentée qui attendait le peloton, avec deux ascensions catégorisées. La Tejera (5,5 km à 4,4%) marquait le début d'étape, tandis que le Malkuartu (3,3 km à 4,7%) s'élevait à une trentaine de kilomètres du terme. Aucune favorite ne s'est découverte dans le Malkuartu, mais c'est dans un mur non répertorié d'environ 500 mètres à 8% à six kilomètres du terme que le maillot jaune est sorti de sa boîte pour rejoindre Claire Steels, partie aux avant-postes quelques minutes plus tôt. Annemiek van Vleuten a recollé à la tête avec un peu de retard, et les favorites étaient regroupées à l'approche du sprint final. Dans celui-ci, Demi Vollering a tenu la distance en montée pour s'imposer avec une longueur d'avance sur Paladin, et sur sa coéquipière Reusser. Battue de justesse par Van Vleuten au classement général du Tour d'Espagne féminin, dimanche, la Néerlandaise veut prendre sa revanche. Elle décroche la 21e victoire de sa carrière, la 9e cette saison. Le Tour du Pays basque féminin, remporté l'année passée par Vollering pour sa première édition, compte trois étapes. Dimanche, la dernière journée, qui verra les coureuses parcourir 114,8 kilomètres autour de Donostia, sera traversée par trois ascensions. (Belga)