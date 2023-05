Un nouvel abattoir à volailles à Dalhem

L'inauguration s'est faite au sein de la ferme Hossay, située rue de Mortier à Saint-André, dans la commune de Dalhem. La province a décidé de soutenir le développement de cet abattoir de volailles afin d'encourager les agriculteurs, les productions artisanales et le développement des circuits courts. "Au travers de son soutien, la province de Liège garantit l'exercice de sa mission de service public, soutient le développement d'un secteur important de la province et surtout l'accès aux éleveurs et aux particuliers", indique dans un communiqué le député provincial André Denis, en charge de l'Agriculture et de la Ruralité. Après plus de deux années de rencontres entre les éleveurs, les producteurs d'aliments, les représentants du petit élevage particulier et des autorités locales et wallonnes, la province de Liège a proposé "d'apporter une réponse à cette problématique," précise le communiqué. C'est finalement la ferme Hossay à Dalhem qui avait été retenue en vue de soutenir la création d'un abattoir qui, en plus des activités de l'éleveur, permet aussi d'accueillir des professionnels et des particuliers. C'est le premier dans la province. L'abattoir est agréé et opérationnel depuis septembre 2022. (Belga)