World Triathlon Series - Jelle Geens 7e et Marten Van Riel 13e à Yokohama, où le "Kiwi" Hayden Wilde s'impose

Au Japon, la Belgique pouvait à nouveau compter sur Marten Van Riel. Le 4e des JO de Tokyo effectuait son retour en compétition, après 11 mois d'absence en raison d'une blessure à la cheville. Arnaud Mengal complétait la délégation belge, orpheline d'Erwin Vanderplancke, accidenté début mai lors d'un entraînement à vélo au Portugal. Les Belges répondaient présent après la natation, tous trois incorporaient un large peloton d'une quarantaine de triathlètes. Personne ne parvenait à prendre ses distances lors des 9 boucles à vélo, si bien que 39 triathlètes rentraient ensemble dans la 2e transition. Un moment accompagné lors du 1er des 4 tours à pied par le Français Léo Bergère, champion du monde en titre, le Néo-Zélandais Hayden Wilde, en bronze aux JO de Tokyo, a rapidement pris option sur la victoire en s'isolant en tête. Geens a lui couru pour le podium ou un top 5, mais a ensuite baissé de rythme, tandis que Van Riel, en manque de kilomètres en course à pied, s'est arraché pour rester dans le top 15. Au final, Wilde a couvert l'épreuve en 1h42:13, 4 secondes devant Hauser qui devançait au sprint Vilaca. Geens, 7e, est crédité d'un chrono de 1h42:42, soit 2ç secondes derrière Wilde. Van Riel termine 13e, à 1:12, et Mengal 37e à 4:17, pour sa 2e expérience en WTS. Plus tôt dans la journée, la victoire chez les dames est revenue à la Britannique Sophie Coldwell. Claire Michel est arrivée 26e, tandis que Barthelemy a franchi la ligne en 35e position. (Belga)