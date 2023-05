World Triathlon Series - La Britannique Sophie Coldwell s'impose à Yokohama, les Belges hors du top 20 féminin

Pour son 1er succès en WTS, Coldwell, 2e lors de l'ouverture de la saison en mars à Abou Dhabi, a forgé sa victoire en course à pied. Faisant partie de la bonne échappée à vélo en compagnie de six autres concurrentes, dont trois Américaines, la Britannique a directement creusé un écart seule en tête dès la sortie de la 2e transition. Elle s'est imposée avec 18 secondes sur la surprenante Rosa Tapia Vidal, qui signe un 1er podium historique pour le Mexique en WTS, et 31 secondes sur l'Américaine Taylor Knibb, victorieuse de l'étape japonaise en 2021. Côté belge, Barthelemy est sortie 19e de l'eau (à 39 secondes de la tête) et Michel 27e (à 54 secondes). Elles ont trouvé refuge dans un 2e groupe d'une petite vingtaine de poursuivantes à vélo. Comme le groupe devant elles, où figurait la championne du monde britannique Georgia Taylor-Brown, les deux Belgian Hammers ont régulièrement perdu du temps sur les sept leaders, déposant leur vélo à 2:30 de Coldwell. Au final, Claire Michel est arrivée 26e à 3:15 de la gagnante, en 1h56:46, tandis que Barthelemy a franchi la ligne en 35e position, en 1h58:13. La course masculine a eu lieu plus tard dans la journée avec la participation belge de Marten Van Riel, revenu de blessure, Jelle Geens et Arnaud Mengal. La prochaine étape de WTS aura lieu le 27 mai à Cagliari, en Sardaigne (Ita). (Belga)