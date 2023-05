ATP Rome - David Goffin éliminé au 2e tour par Alexander Zverev

(Belga) David Goffin a été éliminé au deuxième tour Masters 1000 de Rome, joué sur terre battue et doté de 7.705.780 euros, dimanche en Italie. Le Liégeois, 107e mondial, s'est incliné en trois sets 5-7, 6-3, 6-4 face à l'Allemand Alexander Zverev, 26e mondial et tête de série N.19, après 2 heures et 27 minutes de jeu.