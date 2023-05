Belfius Hockey League - Gantoise et Dragons se disputeront le titre en finale

Les Gantoises, citées comme favorite pour le titre en début de saison après 2 sacres consécutif, ont bien redressé le tir après leur courte défaite au Racing (2-1) en demi-finales aller. Les Flandriennes avaient déjà effacé leur retard d'un but à la mi-temps grâce à des réalisations de Berta Bonastre (20e) et Ambre Ballenghien (35e). Cette dernière mettait les troupes de Kevan Demartinis à l'abri dès la reprise (40e), la réduction du score par Charlotte Englebert tombant trop tard pour espérer inverser la tendance (3-1, 63e). A Boom, le Braxgata, battu 1-0 samedi, pensait avoir la qualification en poche en menant 2-0 sur des buts de Louise Versavel (10e) et Rachel Mc Cann (19e). Mais c'était sans compter sur Valerie Magis, déjà buteuse samedi du goal victorieux, qui remettait le couvert en fin de partie (62e), obligeant les deux équipes à se départager aux shoot-outs, d'où les Anversoises émergeaient finalement par 4-3. En finales, samedi et dimanche dès 13h45 dans les installations du Dragons, à Brasschaat, La Gantoise tentera de décrocher le 5e titre de son histoire, le 3e consécutif (2006, 2009, 2021 et 2022). Le Dragons n'a lui plus connu cet honneur depuis 1994, date de son unique titre obtenu jusqu'ici. Ces deux équipes représenteront la Belgique en Coupe d'Europe des clubs en 2024, la gagnante en EHL et la perdante en Trophy (division B). (Belga)