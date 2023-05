Belgian Cats - Julie Allemand a rejoué avec Lyon et se qualifie pour la finale du championnat de France

Avec son club de Lyon, la meneuse liégeoise, 26 ans, a grandement contribué à renverser la vapeur dans un duel avec Bourges joué en aller-retour. Battues de 13 unités à l'aller (80-67) mardi chez les Berruyères, les Lyonnaises se sont imposées de 20 points (93-73). De suite titulaire, Julie Allemand a aligné 6 points, 6 passes décisives, 3 rebonds, 3 fautes provoquées, deux interceptions et un contre en 30 minutes. Julie Allemand s'était (re)blessée aux ischio-jambiers en demi-finale retour de l'EuroCoupe à Villeneuve d'Ascq le 23 mars manquant la finale européenne remportée contre Galatasaray et la finale de la Coupe de France perdue contre Basket Landes. La finale opposera le club de Tony Parker à Villeneuve d'Ascq. Privées d'Hind Ben Abdelkader (genou), les Nordistes ont éliminé de leur côté Montpellier. Déjà vainqueur dans le Sud (60-75), Villeneuve d'Ascq - coaché par le sélectionneur français des Belgian Cats, Rachid Meziane - a géré sa demi-finale retour (73-70) contre Julie Vanloo (0 pt, 2 assists, 2 rebonds en 26 mn) et Kyara Linskens (11 pts, 9 rebonds, 4 assists en 22 mn). Ces deux Belgian Cats, éliminées, pourront retrouver l'équipe belge qui a entamé sa préparation en vue de l'Euro. La finale entre Lyon et Villeneuve d'Ascq se joue au meilleur des trois matches avec un premier duel en terre lilloise mercredi (20h45). La deuxième rencontre se joue samedi (15h15) à Lyon ainsi que la belle éventuelle (lundi 22 mai 20h45). Les Belgian Cats préparent l'Euro du 15 au 25 juin à Tel Aviv dans un groupe avec Israël, la République tchèque et l'Italie, puis à Ljubljana en Slovénie à partir des quarts de finale. (Belga)