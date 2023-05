BNXT League - Anvers et Ostende à une victorie de la finale nationale, Mons et Charleroi au 3e tour

Dimanche, Anvers s'est imposé 89-74 face à Limburg United, s'appuyant sur les 25 points de Ferdinand Zylka. Ostende a de son côté battu Malines 84-74 dans un match N.3 dont Nikola Jovanovic a été le meilleur marqueur avec 21 points. Battu 59-77 par Limburg dans le match 1, Anvers avait égalisé à 1-1 vendredi en s'imposant 50-62. Dans l'autre demi-finale, Ostende avait débuté par une victoire 87-77 sur Malines, qui a dominé les Côtiers, champions en titre, 73-70 vendredi. Anvers et Ostende auront l'occasion de valider leurs billets pour la finale à l'occasion des matchs N.4 programmés mardi. En playoffs de la BNXT League, Mons et Charleroi se sont qualifiés pour le troisième tour. Vainqueur 61-84 au Brussels vendredi, le Spirou a confirmé en s'imposant 85-83 dimanche au match retour. Mené à la mi-temps (42-49) par une équipe bruxelloise emmenée par Terry Deroover, meilleur marqueur avec 29 points, Charleroi, porté par Jhivan Jackson (23 points), a fait la différence dans le 3e quart (25-6) Mons s'est de son côté incliné 91-82 sur le terrain de Yoast United, aux Pays-Bas, mais les Renards ont pu compter sur le collectif (5 joueurs à plus de 10 points) pour sauver les meubles. Ils passent grâce à leur succès 86-75 au match aller. Au tour suivant, Charleroi sera opposé aux Néerlandais de Leeuwarden, éliminé en demi-finales des playoffs néerlandais. Mons affrontera le perdant du duel entre Ostende et Malines. Les playoffs de la BNXT League se poursuivront lundi avec Landstede - Liège et Louvain - Alost. (Belga)