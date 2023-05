Bon nombre de trains annulés lundi en Allemagne malgré la levée de la grève

Lundi, un tiers des connexions longue distance ne seront pas effectuées, a précisé la Deutsche Bahn ajoutant que quelques suppressions étaient aussi attendues dimanche soir. Le trafic devrait être progressivement rétabli d'ici mardi. Le trafic de marchandises connaîtra aussi certaines perturbations. Par ailleurs, comme la grève n'a été levée qu'au sein de la compagnie publique, des connexions opérées par des compagnies privées seront aussi annulées lundi et mardi. Ainsi en Bavière, la Bayerische Oberlandbahn (BOB), la Bayerische Regiobahn (BRB) et la Meridian seront affectées, a fait savoir le syndicat du transport et du rail EVG. Ce dernier négocie actuellement de nouvelles conventions collectives avec des douzaines de compagnies. Après l'annulation in extremis de la grève de 50 heures, la Deutsche Bahn a dû réorganiser toutes ses opérations en 24 heures, a-t-elle fait savoir. "Depuis samedi, quelque 50.000 trajets en train ont été reprogrammés dans l'ensemble du pays. Les horaires ont été réorganisés. Le lieu de départ de certains convois a même dû être modifié", explique-t-on. Le mouvement de grève a été annulé après que les deux camps sont parvenus à un arrangement, conclu samedi devant le tribunal du travail de Francfort. (Belga)