Boucles de l'Aulne - Greg Van Avermaet: "Gagner fait toujours du bien"

"Bien sûr, ce n'est pas une victoire dans une course WorldTour, mais je suis quand même extrêmement heureux", a confié le futur retraité. "J'ai 37 ans, les chances de victoire se réduisent. De plus, c'est une course qui compte pour la Coupe de France. C'est très important pour les Français et donc pour mon équipe aussi. Je profite encore du cyclisme, même si j'ai déjà annoncé que je prendrai ma retraite en fin de saison. Je me dirige vers les Quatre jours de Dunkerque avec une victoire. C'est une course où je peux également trouver mon compte sur quelques étapes. J'espère pouvoir continuer sur cette lancée." "Je savais que le final me convenait", a poursuivi Van Avermaet. "Je savais que je devais être bien placé dans le dernier virage. Si j'en sortais bien, je pouvais réussir quelque chose. J'ai tourné en cinquième ou sixième position et j'ai commencé à croire à la victoire. J'ai pris la roue de Florian Vermeersch car il visait aussi la victoire. Cela s'est avéré être la bonne décision." Vermeersch a terminé deuxième. "Cela me donne confiance pour les prochaines courses", a déclaré le coureur de Lotto Dstny. "Nous avons roulé une course attentive et lorsque nous nous sommes dirigés vers le sprint, les gars ont tout fait pour me mettre dans la meilleure position possible. C'était beau de voir mes équipiers se démener ainsi pour moi, j'aurais aimé les récompenser avec la première place. Malheureusement, cela n'a pas réussi j'ai dû m'incliner devant un Van Avermaet très fort." (Belga)