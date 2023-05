Bundesliga - L'ex-international allemand Hector "ne s'est jamais senti heureux comme joueur pro"

Hector a annoncé récemment qu'il mettrait un terme à sa carrière le 27 mai, le jour de son 33e anniversaire, contre le Bayern Munich, actuel leader du championnat. Hector a passé toute sa carrière à Cologne, où il est resté lorsque le club a été relégué en D2 en 2018. L'arrière a déclaré qu'il ne voulait plus être "dans l'œil du public, ce qui est automatique en tant que professionnel" et qu'il en avait assez de "la pression constante". "Je ne veux plus vivre longtemps avec le sentiment de devoir constamment lutter pour ma survie, mais plutôt faire du jardinage le samedi, puis aller au stade et regarder le spectacle d'un point de vue neutre", a poursuivi Hector. Hector a reconnu qu'il avait pensé à la retraite pour la première fois en 2021, lorsqu'il est devenu papa et qu'il a subi plusieurs coups du sort. Rétrospectivement, il n'exclut pas que cela ait contribué à sa retraite de l'équipe nationale après 43 sélections et l'ait poussé à rejeter la proposition du sélectionneur Hansi Flick de revenir pour la Coupe du monde 2022. Une fois à la retraite, il se réjouit des "week-ends de repos" et se voit "comme un père qui regarde son enfant jouer - une belle pensée". Toutefois, il n'exclut pas complètement un retour, déclarant : "Je ne peux pas vraiment l'imaginer, mais il ne faut jamais dire "jamais" dans le football", a conclu Hector.. (Belga)