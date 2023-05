Coupe du monde de mountainbike - Tom Pidcock chute, mais s'impose à nouveau à Nove Mesto

Pidcock avait remporté le shorttrack vendredi et s'était imposé lors des deux dernières épreuves de cross-country disputées à Nove Mesto. Dimanche, le Britannique a dominé la course, mais a glissé à plusieurs reprises sur la surface rendue glissante par la pluie. Après une chute de Pidcock, Dubau s'est retrouvé seul en tête, mais la domination physique et tactique du champion olympique et d'Europe ont tout de même fait la différence: Pidcock a pris la tête dans le dernier tour et s'est imposé avec 5 secondes d'avance sur Dubau. Le Suisse Nino Schurter, décuple champion du monde, a complété le podium à 23 secondes. Pierre de Froidmont s'est classé 14e, le champion de Belgique Jens Schuermans a terminé 20e. (Belga)