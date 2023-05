Diables Rouges - Nacer Chadli a annoncé sa retraite internationale

"Pour moi, c'est fini de toute façon. On doit tourner la page. Cela a été une bonne période pour nous tous. La relève est là. Je suivrai leurs exploits. C'est officiel", a déclaré Chadli. Nacer Chadli avait débuté avec l'équipe nationale le 9 février 2011 contre la Finlande en amica. Son dernier match, il l'a joué le 2 juillet 2021 face à l'Italie. Monté au jeu à la 70e minute, il devait le quitter quatre minutes plus tard blessé. C'était face à l'Italie en quarts de finale de l'Euro perdu 2-1 par les Belges. Cette annonce du joueur polyvalent liégeois de 33 ans, qui peut évoluer sur les deux flancs en défense ou au milieu de terrain, est intervenue au lendemain de celle identique d'un autre Liégeois Axel Witsel, qu'il a connu enfant au Standard, qui a mis fin à une brillante carrière chez les Diables, longue de quinze années et riche de 130 rencontres (deuxième plus grand nombre de caps de l'histoire). Chadli est le cinquième joueur à renoncer à l'équipe nationale depuis le Mondial 2022 décevant du Qatar après Eden Hazard, Toby Alderweireld, Simon Mignolet et donc Witsel. (Belga)