DP World Tour - Le Suédois Simon Forsström remporte le Soudal Open, Thomas Detry septième

Deuxième à un coup de Forsström au moment de commencer son dernier tour, Detry a mal commencé, concédant un bogey au 5e trou, alors qu'il y avait toujours réussi un birdie. Il poursuivait avec des bogeys aux trous 7 et 9. Un birdie au trou N.16 lui permettait de limiter les dégâts et de rendre une dernière carte de 73, deux au-dessus du par. Avec son total de 272, 12 au-dessus du par, il termine septième. Forsström a complété sa domination sur le Rinkven International. Le Suédois a conclu son dernier tour en 69 coups, deux sous le par, après cinq birdies, un bogey et un double bogey. Son total de 267, 17 sous le par, lui offre un premier succès sur le tour européen, à 34 ans. Son compatriote Jens Dantorp a pris la deuxième place à deux coups après un dernier tour en -4 (cinq birdies et un bogey). Le Danois Thorbjorn Olesen a profité d'un sans-faute et de cinq birdies pour bondir de la onzième place à la troisième marche du podium, à trois coups du vainqueur. Alan De Bondt s'est classé 41e après un dernier tour dans le par et un total de 279 (-5). Kristof Ulenaers (281, -3) a reculé en 56e position, perdant 26 places après une carte de +3. Jarno Tollenaire (286, +2) est 70e et Kevin Hesbois (288, +4) 72e. Forsström succède à l'Anglais Sam Horsfield au palmarès de la seule épreuve belge du Tour européen. (Belga)