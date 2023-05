Eurovision 2023 - La Suède, avec la chanteuse Loreen, remporte l'Eurovision, la Belgique finit 7e

La chanteuse de 39 ans a obtenu 583 points avec le titre "Tattoo", et devance la Finlande (526 points) ainsi qu'Israël (362 points). Le Belge Gustaph a terminé à la 7e place avec 182 points. La Suède figurait parmi les favoris, tout comme la Finlande, avec le "Cha Cha Cha" frénétique du chanteur Käärijä et son boléro bouffant vert fluo. Loreen, déjà arrivée première du concours en 2012 avec la chanson ""Euphoria", est la deuxième artiste à remporter deux fois l'Eurovision après Johnny Logan pour l'Irlande dans les années 1980. Selon les cotes des bookmakers, la chanteuse aux ongles vertigineux devait à nouveau remporter le concours cette année. Les spéculations s'appuyaient sur le fait que "Tattoo", grandiloquente chanson d'amour, avait été composée par les mêmes auteurs que son morceau gagnant de 2012. Le Belge Gustaph n'a pas démérité avec le titre "Because Of You" et a terminé à la 7e place avec 182 points. Il s'agit de la meilleure performance de la Belgique depuis 2017, lorsque Blanche avait terminé 4e. Le thème de cette édition de l'Eurovision était "United By Music" (Unis par la musique), ce qui s'est notamment reflété dans la solidarité avec l'Ukraine, fortement mise en avant. Selon le règlement, le pays aurait dû organiser ce concours en tant que vainqueur de l'année précédente, mais en raison de la guerre d'agression russe en Ukraine, c'est le Royaume-Uni, deuxième pays du classement, qui a pris le relais. (Belga)