Invasion de l'Ukraine - Volodymyr Zelensky arrivé à Paris pour parler des "besoins urgents" de l'Ukraine

Après l'Italie et l'Allemagne, le président ukrainien est arrivé autour de 20h55 sur la base aérienne de Vélizy-Villacoublay, au sud-ouest de Paris. A sa descente de l'avion, un Falcon appartenant à la France, le président ukrainien a été accueilli par la Première ministre Elisabeth Borne, avec laquelle il a échangé quelques mots en marchant sur le tarmac. "A chaque visite, les capacités défensives et offensives de l'Ukraine s'étendent. Les liens avec l'Europe se renforcent, et la pression sur la Russie s'intensifie", a tweeté M. Zelensky à son arrivée. Il est ensuite parti en voiture pour l'Elysée, où Emmanuel Macron "réaffirmera le soutien indéfectible de la France et de l'Europe pour rétablir l'Ukraine dans ses droits légitimes et défendre ses intérêts fondamentaux", a précisé l'Elysée. L'étape à Paris n'avait pas été annoncée à l'avance. En mini-tournée européenne, le président ukrainien a reçu dimanche en Allemagne un prix honorant sa contribution à l'unité du continent et va poursuivre à Paris ses consultations en vue de préparer une contre-offensive contre la Russie. Le président ukrainien était à Rome et au Vatican samedi, où il a rencontré le pape François. L'étape allemande de M. Zelensky, la première depuis le début de l'invasion russe, avait débuté dans la matinée dans la capitale allemande. Elle a marqué un net réchauffement des relations entre Berlin et Kiev, un temps crispées par les atermoiements du chancelier à livrer les armes réclamées par l'Ukraine. Volodymyr Zelensky mobilise ses soutiens en Europe au moment où son armée prépare une contre-offensive dans l'est du pays face aux forces russes. (Belga)