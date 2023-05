Invasion de l'Ukraine - Zelensky remercie l'Allemagne, "véritable amie" et "alliée fiable"

"Dans la période la plus difficile de l'histoire moderne de l'Ukraine, l'Allemagne s'est révélée être notre véritable amie et notre alliée fiable, qui se tient résolument aux côtés du peuple ukrainien dans la lutte pour la défense de la liberté et des valeurs démocratiques", a écrit M. Zelensky dans le livre d'or de la présidence allemande où il a été reçu en début de matinée, selon le message consulté par l'AFP. De son côté, le chancelier Olaf Scholz a assuré que l'Allemagne soutiendra l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. "Je l'ai dit à maintes reprises et je le répète aujourd'hui: nous vous soutiendrons aussi longtemps que nécessaire", a déclaré M. Scholz lors d'une conférence de presse commune, ajoutant que le soutien de Berlin à Kiev, armement compris, s'élevait jusqu'ici à 17 milliards d'euros. Le président ukrainien, en pleins préparatifs d'une contre-offensive face à l'armée russe, a été accueilli à Berlin dimanche par le chef de l'Etat allemand puis le chancelier Olaf Scholz pour des entretiens notamment consacrés à la livraison par l'Allemagne d'armes pour une valeur de 2,7 milliards d'euros. Volodydmyr Zelensky a été reçu par le chancelier allemand, avec les honneurs militaires, dimanche à 10H00 locales. Un imposant dispositif de sécurité a été déployé dans le centre de la capitale allemande, avec de nombreux hélicoptères patrouillant dans le ciel et des tireurs d'élite placés sur les toits autour de la chancellerie. Le dirigeant ukrainien a, plus tôt dans la matinée, été reçu par le président Franz-Walter Steinmeier dans sa résidence du château de Bellevue, au cœur de la capitale. (Belga)