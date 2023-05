ION Hockey League - Gantoise et Waterloo Ducks en finale pour le titre

A l'avenue Dupuich, les buts ucclois ont été inscrits par Gaspard Baumgarten en fin de 1re mi-temps (28e, pc), et par Arthur Verdussen à la dernière minute (70e, pc) lorsque les espoirs de qualification des Bruxellois s'étaient déjà envolés. Victor Charlet (31e, pc) avait annihilé le court retour des hommes d'Agustin Corradini juste avant la mi-temps, tandis que Jeremy Wilbers (57e) et à nouveau Charlet (61e, pc) assuraient la qualification de l'équipe dirigée par Jean Willems en seconde période. Du côté de Brasschaat, Simon Gougnard (6e) avait initié une tentative de remontada après la défaite 5-0 de samedi, mais Roman Duvekot (22e et 37e) a coupé court à cet espoir, obligeant dès lors les Anversois à marquer à 7 reprises pour obtenir le droit d'aller aux shoot-outs. Nicolas Della Torre, sur pc (53e) et Max Lootens (65e) en ont pris deux à leur compte pour décrocher la victoire mais insuffisant pour la qualification en finale des play-offs. Lors des finales, disputées samedi et dimanche prochains (20-21 mai), à Brasschaat, les Gantois tenteront de décrocher leur second titre. Qualifiée pour la 2e année consécutive en finale, la Gantoise n'a inscrit son nom qu'à une seule reprise au palmarès du championnat masculin, en 1921. Le Watducks possède quant à lui cinq références obtenues en 2006, 2009, 2012, 2013 et 2014. (Belga)